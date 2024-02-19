"Новини з кордону мають просто знущальний вигляд": Зеленський обурився діями поляків

Він нагадав, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Президент припустив, що насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.

Увечері, 19 лютого, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Візит на передову

Президент розповів про візит на Харківщину, на позиції наших воїнів на Куп’янському напрямку. Зеленський відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду – один із командних пунктів.

"Як завжди – доповідь, основні потреби. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту – саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі", – сказав він.

Глава держави визнав, що Україна відчуває дефіцит артилерії і потребу у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Він запевнив, що влада працюєм з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку.

Окремо Зеленський подякувати всім українцям, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та РЕБ.

Також президент нагородив українських воїнів:

"Золоту Зірку" вручив Герою України полковнику Олегу Апостолу – командувачу нашої славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади;

орденом Богдана Хмельницького відзначив капітана Андрія Заїку з 14-ї окремої механізованої,

орденами "За мужність" – сержанта Романа Прокопчука з 95-ї та солдата Віктора Климюка з 14-ї бригади,

"Хрестом бойових заслуг" – полковника Олександра Луценка, і пообіцяв найближчим часом вручити йому нагороду.

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Куп'янський напрямок

Міжнародна політика

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Сьогодні в Японії розпочала роботу Конференція щодо економічного зростання та відновлення в Україні. У Японії працює українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем.

"Дуже предметні перемовини. Вже є десятки домовленостей, які посилять нас, нашу співпрацю. Що сильнішими будуть наші економічні можливості, що більше буде солідарності з Україною, то швидше путінське зло буде зламане нашими спільними зусиллями", – сказав Зеленський.

Кордон з Польщею

"І щодо ситуації, на жаль, не схожої – ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість", – сказав Зеленський.

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Він нагадав, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Президент припустив, що насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.

"І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", – підсумував глава держави.

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Зеленський обурений: Новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально!