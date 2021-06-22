Новинки на телеканалі ПЛЮСПЛЮС у липні: прем’єра мультсеріалу "Вовк на 100%" і нові серії "Вишуканої Ненсі"

Не пропускайте прем’єри та продовження улюблених мультсеріалів на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

На початку липня глядачі телеканалу ПЛЮСПЛЮС отримають подвійну порцію прем’єр. З 3 липня, у суботу, о 20:10 стартує мультсеріал "Вовк на 100%", а слідом о 20:30 – нові серії мультсеріалу "Вишукана Ненсі". Прем’єрні епізоди можна буде дивитися на ПЛЮСПЛЮС щодня.

"Вовк на 100%" – мультсеріал про хлопчика Фредді, який виріс у родині перевертнів. У ніч, коли Фредді мав перетворитися на вовка, стається непередбачувана, а для хлопчика – жахлива ситуація. Він перетворюється на охайного, доглянутого рожевого пуделя. І ось, коли Фредді вже готовий тікати, не все складається, як бажається. Тепер пудель Фредді має довести, хто тут стовідсотковий вовк.

"Вишукана Ненсі" – анімаційний серіал про міс-досконалість. Ненсі завжди виглядає приголомшливо, носить найвишуканіше вбрання та поводиться як справжня леді. Ще й до цього ж, вживає французькі слівця. А все тому, що Ненсі має розпорядок дня, про який може мріяти майже кожна дівчина: відпочинок, прикраси, балет, музика та розваги. І все це влаштовує для неї її мама, щоб виховати Ненсі справжньою юною леді.

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