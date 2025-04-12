ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Новітні дрони-перехоплювачі довели свою ефективність в небі над Україною: деталі від голови КМВА

Настав час масштабувати випуск новітніх зенітних дронів-перехоплювачів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зенітні дрони-перехоплювачі

Зенітні дрони-перехоплювачі / © Київська міська військова адміністрація

Сучасна війна — це війна технологій і винахідливості. Наш ворог масово застосовує ударні безпілотники, основною метою яких є терор мирного населення. Задля цього Росія модернізує свої дрони-камікадзе та змінює тактику їх застосування.

Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Українські зброярі та Сили оборони постійно працюють над удосконаленням небесного щита. Одне з таких інноваційних рішень — зенітні дрони. Ці новітні дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність в небі над Україною. Тепер настав час масштабувати це рішення», — написав він.

Ткачекно зазначив, що саме до одного з таких проєктів долучилася Київська міська військова адміністрація, працюючи в координації з Київською обласною військовою адміністрацією та УСіЗ ППО Києва.

«Впевнений, що розвиток технологічної переваги — питання виживання. Тому наша мета зараз — створення міцного міл-тек середовища столиці та підтримка вже існуючих ініціатив. Робота триває», — резюмував він.

Нагадаємо, на Київщині успішно пройшов випробування ловець «Шахедів».

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie