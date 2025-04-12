Новітні дрони-перехоплювачі довели свою ефективність в небі над Україною: деталі від голови КМВА

Зенітні дрони-перехоплювачі / © Київська міська військова адміністрація

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Сучасна війна — це війна технологій і винахідливості. Наш ворог масово застосовує ударні безпілотники, основною метою яких є терор мирного населення. Задля цього Росія модернізує свої дрони-камікадзе та змінює тактику їх застосування.

Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Українські зброярі та Сили оборони постійно працюють над удосконаленням небесного щита. Одне з таких інноваційних рішень — зенітні дрони. Ці новітні дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність в небі над Україною. Тепер настав час масштабувати це рішення», — написав він.

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Ткачекно зазначив, що саме до одного з таких проєктів долучилася Київська міська військова адміністрація, працюючи в координації з Київською обласною військовою адміністрацією та УСіЗ ППО Києва.

«Впевнений, що розвиток технологічної переваги — питання виживання. Тому наша мета зараз — створення міцного міл-тек середовища столиці та підтримка вже існуючих ініціатив. Робота триває», — резюмував він.

Нагадаємо, на Київщині успішно пройшов випробування ловець «Шахедів».

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