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Новітні дрони-перехоплювачі довели свою ефективність в небі над Україною: деталі від голови КМВА
Настав час масштабувати випуск новітніх зенітних дронів-перехоплювачів.
Сучасна війна — це війна технологій і винахідливості. Наш ворог масово застосовує ударні безпілотники, основною метою яких є терор мирного населення. Задля цього Росія модернізує свої дрони-камікадзе та змінює тактику їх застосування.
Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
«Українські зброярі та Сили оборони постійно працюють над удосконаленням небесного щита. Одне з таких інноваційних рішень — зенітні дрони. Ці новітні дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність в небі над Україною. Тепер настав час масштабувати це рішення», — написав він.
Ткачекно зазначив, що саме до одного з таких проєктів долучилася Київська міська військова адміністрація, працюючи в координації з Київською обласною військовою адміністрацією та УСіЗ ППО Києва.
«Впевнений, що розвиток технологічної переваги — питання виживання. Тому наша мета зараз — створення міцного міл-тек середовища столиці та підтримка вже існуючих ініціатив. Робота триває», — резюмував він.
Нагадаємо, на Київщині успішно пройшов випробування ловець «Шахедів».