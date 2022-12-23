Новий рік без світла: як святкувати, якщо електрика подаватиметься за графіком або буде блекаут

Новий рік часто святкують в колі близьких. В умовах війни святкування може значно відрізнятися від того, до якого ми всі звикли. Через обстріли критичної інфраструктури плани на вечір можуть зіпсуватися. Тому варто про все подбати заздалегідь. ТСН.ua розповідає, що робити, якщо на Новий рік немає світла.

Якщо світло буде стабільне, жодних маніпуляцій робити не потрібно. Холодильник буде працювати і підтримувати їжу в охолодженому стані. Духовка та плита допоможуть приготувати будь-яку страву. Вже придбали генератор? Краще заздалегідь придбати для нього достатню кількість пального. Також зробіть запас технічної і питної води, зарядіть павербанки. В умовах війни, на жаль, ніколи не знаєш, чи буде електроенергія найближчим часом.

Звичайно, можлива і така ситуація, коли світло будуть подавати з перебоями, але за встановленим графіком. В такому разі рекомендуємо заздалегідь зарядити всі пристрої, які вам можуть знадобитися (ноутбук, телефон), павербанки, ліхтарики тощо. Якщо у вас є генератор, для нього краще докупити пального. З його допомогою ви зможете живити холодильник, щоб смачні страви та продукти, закуплені на Новий рік, не зіпсувалися.

Збираєтесь зустрічати новорічну ніч у колі друзів та рідних, збираючи в себе велику компанію? Вам знадобиться технічна вода, яку краще поставити у ванній кімнаті. Гості тоді зможуть без проблем помити руки, скориставшись вбиральнею. Завантажте графік вимкнень електроенергії у вашому домі (якщо ви все ще цього не зробили), щоб напевно знати, коли буде світло, а в якій годині краще підключитися до повербанків та генераторів. Головне — мати доступ до заряджених ґаджетів, мобільної мережі, мінімального тепла і освітлення, води.

Не варто виключати і такий сценарій розвитку подій, що Росія вирішить обстріляти українські міста та критичну інфраструктуру саме напередобні новорічної ночі або в самий Новий 2023 рік. Якщо обстріли будуть масованими та сильними, на Україну може чекати блекаут. Як святкувати Новий рік, якщо не буде світла взагалі? В цьому разі є лише два варіанти: використовувати всі наявні альтернативні джерела живлення (павербанки, генератори) або шукати найближчий Пункт незламності (або інше місце, де можна погрітися і є генератор).

Новий рік без світла: як святкувати / Фото: pixabay.com

Якщо у вас є акумулятор, краще тримати його зарядженим до самого Нового року (на всякий випадок), з генератором так само — закупіть пальне і зберігайте його вдома. Увімкнути його варто лише тоді, коли вже до вас прийшли гості і розсілися за святковим столом. Щоб не переплатити, генератор потрібно використовувати обдумано (з огляду на вартість дизелю та бензину). Наприклад, щоб зарядити ґаджети, нарізати салати та вже перед святкуванням самого Нового року. Для того, щоб зустріти новорічні свята, важливо мати доступ до води (питної і технічної), зарядити пристрої, які можуть вам знадобитися, і тримати холодильник в робочому стані.

У разі блекауту краще мати і альтернативне джерело тепла. Якщо ж у вас немає такої можливості, хоча б запасіться пледами на кожного гостя.

Зима також може грати на руку українцям, якщо доведеться зустрічати Новий рік без світла. В багатьох квартирах є балкон, де досить прохолодно, щоб використовувати його як холодильник, коли немає електроенергії. Наприклад, можна винести алкогольні напої, салати, деякі продукти тимчасово.

Не виключено, що деякі українці зустрінуть Новий рік в укриттях. Тому, щоб не зіпсувати собі свято та підтримати радісний настрій у дітей, краще завжди мати з собою теплі речі, пледи, заряджені ґаджети, павербанки. Можна взяти із собою салати чи інші продукти у пластикових ємностях, щоб розділити святкування з іншими людьми в укритті.

Нагадаємо, що в Києві планують відкрити кілька святкових локацій з укриттями. Наприклад, на Льодовому стадіоні (поруч із станцією метро Іподром, яка працює як укриття під час повітряної тривоги) 24 грудня відкриється ковзанка просто неба, а в Жовтневому палаці для українців зіграє Національний академічний оркестр народних інструментів (тут буде безперебійне подавання тепла, води та електроенергії, працюватиме букет і є укриття на нижньому поверсі, куди можна буде спуститися в разі потреби.

Холод та відключення електроенергії не зможуть зіпсувати Новий рік, адже свято зможе лише згуртувати українців в ці важкі часи.