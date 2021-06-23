Новий челендж у ТікТок: у Дніпрі діти крадуть ковпачки на ніпелі авто (відео)

У Мережі підлітки дають поради, як і коли краще цупити ковпачки і де їх потім можна збувати.
У Дніпрі діти підхопили новий челендж, який з'явився у ТікТок. Вони крадуть ковпачки для ніпелів.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на соціальні мережі.
У Дніпрі на крадіжки ковпачків скаржаться жителі проспекту Петра Калнишевського та Березанівки. Користувачі соціальних мереж активно діляться подібними випадками.
Інтернет рясніє роликами, в яких юні злодюжки дають поради, як краще поцупити ковпачки до ніпелів і де і за скільки їх можна потім продати.
У Дніпрі юні злодюжки навіть потрапили на камери відеоспостереження.
Нагадаємо, як навчити підлітків безпеці у Мережі. Психологи пропонують дорослим бути поруч — дитину слухати і підтримувати. Найважливіше — шукати альтернативу