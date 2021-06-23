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Новий челендж у ТікТок: у Дніпрі діти крадуть ковпачки на ніпелі авто (відео)

Новий челендж у ТікТок: у Дніпрі діти крадуть ковпачки на ніпелі авто (відео)

Associated Press

У Мережі підлітки дають поради, як і коли краще цупити ковпачки і де їх потім можна збувати.

У Дніпрі діти підхопили новий челендж, який з'явився у ТікТок. Вони крадуть ковпачки для ніпелів.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на соціальні мережі.

У Дніпрі на крадіжки ковпачків скаржаться жителі проспекту Петра Калнишевського та Березанівки. Користувачі соціальних мереж активно діляться подібними випадками.

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Інтернет рясніє роликами, в яких юні злодюжки  дають поради, як краще поцупити ковпачки до ніпелів і де і за скільки їх можна потім продати.

У Дніпрі юні злодюжки навіть потрапили на камери відеоспостереження.

Нагадаємо, як навчити підлітків безпеці у Мережі. Психологи пропонують дорослим бути поруч — дитину слухати і підтримувати. Найважливіше — шукати альтернативу