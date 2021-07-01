Новий челлендж у Дніпрі: "добрі чарівники" повертають водіям вкрадені тіктокерами ковпачки для ніпелів

Невідомі дарують ковпачки для ніпелів водіям.

У Дніпрі з'явився античелендж челенджу тіктокерів з крадіжки ковпачків для ніпелів. Невідомі повертають їх водіям.

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Про це повідомляє телеграм-канал Х*Днепр.

У популярного зараз челенджу серед дітей та підлітків з приводу крадіжок ковпачків з'явився конкурент. У Дніпрі запрацював новий - повернення ковпачків до ніпелів постраждалим від дій тіктокерів водіям.

Так, на житловому масиві "Перемога" невідомий залишив на лобовому склі автівок пакетики з ковпачками.

"Добро переможе. Судячи з усього, панове школярі вкрали ковпачки з колес вашого авто. Ви не сумуйте, я подарую вам нові, може не такі гарні, як були, але що може бути краще, ніж подарунок від душі?", - йдеться у записці.

Нагадаємо, що у Дніпрі діти підхопили новий челендж, який з'явився у ТікТок. Вони крадуть ковпачки для ніпелів.

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