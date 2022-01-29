Новий циклон принесе до України снігопади: прогноз погоди на вихідні, 29 та 30 січня

Уночі та вдень буде переважно від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
У суботу, 29 січня, в Україні будуть невеликі опади та поривчастий вітер. А вночі проти неділі, 30 січня, до західних та північних регіонів зайде новий циклон.
"Це призведе до погіршення погодних умов в Україні: поривчастий вітер, на заході та півночі країни снігопади. Також знизиться нічна температура повітря", - попередили в Укргідрометцентрі.
Опади. На більшій частині території країни невеликий та помірний мокрий сніг. Уночі 30 січня у західних та північних областях місцями значний сніг.
На дорогах місцями ожеледиця.
29 січня місцями на Правобережжі, 30-31 січня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла (вночі 30 січня 2-7 градусів морозу).
У Карпатах - невеликий, в неділю значний сніг. Хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с. Температура вночі та вдень 6-11 градусів морозу.
У Київській області в суботу, 29 січня, буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Києві протягом доби близько нуля.
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