Новий COVID-штам у світі: у МОЗ повідомили, чи обмежуватиме Україна в'їзд до країни

Новий COVID-штам у світі: у МОЗ повідомили, чи обмежуватиме Україна в'їзд до країни

Зміни до постанови можуть бути змінені з огляду на епідситуацію в Україні.

У Міністерстві охорони доров'я повідомили, що поки в Україні не планує вводити обмеження або заборону на в'їзд з країн через виявлену в ПАР нову мутацію коронавірусу B.1.1.529.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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У міністерстві наголосили, зміни до "карантинної постанови" вноситимуться з урахуванням рівня охоплення щепленнями і в залежності від епідситуації в Україні та світі. У МОЗ додали, нині Україна ввела карантинні норми, які достатньо захищають громадян.

"В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, в тому числі ті, що стосуються перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Всі вони викладені в постанові Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами)", - сказали в МОЗ.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрема і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

У зв'язку з появою новою варіанту коронавірус компанії BioNTech і Pfizer почали проводити лабораторні випробування на ефективність свою вакцину проти нового виявленого COVID-штаму - B. 1.1.529.

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