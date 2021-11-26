Новий COVID-штам у світі: у МОЗ повідомили, чи обмежуватиме Україна в'їзд до країни

Зміни до постанови можуть бути змінені з огляду на епідситуацію в Україні.
У Міністерстві охорони доров'я повідомили, що поки в Україні не планує вводити обмеження або заборону на в'їзд з країн через виявлену в ПАР нову мутацію коронавірусу B.1.1.529.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
У міністерстві наголосили, зміни до "карантинної постанови" вноситимуться з урахуванням рівня охоплення щепленнями і в залежності від епідситуації в Україні та світі. У МОЗ додали, нині Україна ввела карантинні норми, які достатньо захищають громадян.
"В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, в тому числі ті, що стосуються перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Всі вони викладені в постанові Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами)", - сказали в МОЗ.
Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрема і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.
У зв'язку з появою новою варіанту коронавірус компанії BioNTech і Pfizer почали проводити лабораторні випробування на ефективність свою вакцину проти нового виявленого COVID-штаму - B. 1.1.529.
Читайте також:
- У ВООЗ розповіли, чи може COVID-19 стати сезонною хворобою
- Тромби, пошкодження серця і "цитокіновий шторм": українців попередили про тяжкі ускладнення COVID-19
- В Бельгії виявили перший випадок зараження новим COVID-штамом
- Чим небезпечний новий штам COVID-19 та чи впораються з ним вакцини
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.