"Новий дрескод": працівники посольства Канади перевдягнулися у форму збірної України з футболу

Вже у трьох посольствах працівники публічно приміряли нову форму збірної України з футболу, аби висловити свою підтримку.

Працівники посольства Канади в Україні долучилися до флешмобу на підтримку збірної України з футболу і вбралися у нові комплекти форми для нашої збірної на Чемпіонаті Європи 2020, на яких міститься гасло "Героям слава".

У п'ятницю, 11 червня, канадські дипломати проводили робочий день у жовто-синій формі збірної України. Відповідні фото вони поширили у Twitter. На одній зі світлин канадець показово відкрив на екрані ноутбука мапу Європи, на якій чітко окреслені кордони України у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

"Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!", - йдеться у повідомленні.

Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!



New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

Нагадаємо, співробітники посольства Великої Британії, а також посольства США зробили світлину в новій формі збірної України з футболу, яка сильно розгнівала росіян через патріотичне гасло "Героям слава".

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава"

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