"Новий етап війни": експерт про нещодавні удари по стратегічних артилерійських резервах РФ

Путін хоче воювати ще рік і робить все, аби мати змогу вести війну ще довше, вважає експерт.

Нещодавні удари по стратегічних артилерійських резервах РФ - це новий етап війни.

Відповідну думку висловив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, атаки на стратегічні резерви мають значно глибші наслідки, оскільки це знищує запаси, що розраховані на довгострокову війну.

"Раніше подібні удари завдавалися переважно по складах боєприпасів тактичного рівня, що безпосередньо впливало на бойові дії на лінії фронту. Ви ж пам‘ятаєте, що Путін хоче воювати ще рік і робить все, аби мати змогу вести війну ще довше. Такі удари б‘ють по спроможностях рф розтягувати війну", - зазначив Коваленко.

Він додав, що на це впливає на здатність РФ вести інтенсивні бойові дії і матиме накопичувальний ефект.

"Втрата стратегічних запасів створює дефіцит снарядів, що стає критичним для російської армії, особливо в умовах затяжної війни. Ця тактика демонструє зміну підходу до війни: українські сили прагнуть позбавити ворога можливості тривалої боротьби, вражаючи найважливіші об'єкти військової інфраструктури", - резюмував експерт.

Раніше Коваленко заявив, що російська армія може розпочати нову хвилю інтенсивного наступу на Покровськ в Донецькій області. Це залежатиме від її дій на флангах.

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