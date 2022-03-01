Новий фейк від окупантів: СБУ попередила українців

Окупанти почали розповсюджувати новий фейк, про який попереджають в СБУ. Про що варто знати українцям, читайте в матеріалі ТСН.ua.

В пресслужбі СБУ повідомляють про новий фейк від окупантів про розгортання російськими військами обладнання мобільного зв’язку, яке в змозі перебивати українські мережі.

Про що йдеться в заяві СБУ: “Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять обладнання мобільного зв'язку, яке може перебивати наші мережі". Далі йдуть "поради", як треба правильно вибрати мережу. Заявляємо офіційно: окупантам замість обладнання краще ставити свічки. За упокій”.

Не піддавайтеся ворожим фейкам!