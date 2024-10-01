Новий генсек НАТО Рютте оцінив ситуацію на фронті: "Вражений тим, що робить Україна"

Ситуація на фронті складна, але новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте "вражений тим, що робить Україна".

Про це новий очільник НАТО сказав під час свого першого брифінгу на посаді генсека.

"Очевидно, що Україна веде цю війну заради самозахисту. Я абсолютно вражений тим, що робить Україна. Вони продемонстрували свою рішучість та креативність. Вони можуть відтіснити російські війська. Коли ви запитаєте мене, яка зараз ситуація на полі бою: очевидно, що вона непроста", - відповів він.

Рютте, коментуючи бойові дії України у Курській області, сказав, що ЗСУ утримує частину області в Росії, але російські війська "досягли певних обмежених успіхів на полі бою" в Україні.

Він наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі із агресором.

Нагадаємо, колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно став генсеком НАТО. Що відомо про новоого генсека та яка в нього позиція щодо України – читайте ТУТ.

Перші заяви нового очільника НАТО щодо України!

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