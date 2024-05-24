Новий хіт російської пропаганди: “звірства бандерівців” на Луганщині 55 років тому

Після історії з “розіп'ятим хлопчиком” російські пропагандисти почали вигадувати таку дичину, яку вже не можна так просто спростувати.

Російська пропаганда поширює розповідь мешканки тимчасово окупованого міста Первомайська Луганської області на ім’я Світлана Ключковська, яка поділилася “правдивою” історією про те, як в село до її батьків, які 55 років тому приїхали відбудовувати Донбас, прийшли “бандерівці”.

На новий хіт роспропаганди, який перевершує історію про “розіп’ятого хлопчика”, звернув увагу український журналіст Денис Казанський, який опублікував у своєму Telegram-каналі “спогади” не старої ще жінки про “звірства бандерівців”.

За її словами, десь наприкінці 1960-х років чи навіть на початку 1970-х років до села приїхали люди, які сказали, що вони червоноармійці і прочісують ліси, і спитали, де тут живе “прєдсєдатєль”, у домі якого відбувалися танці і збиралася молодь. У тому “клубі”, начебто, саме перебував 16-річний брат матері оповідачки.

“Бабуся його чекала-чекала, а люди почали говорити, що прийшли бандерівці. Він отримав 16 батогів, скільки років йому було — стільки дали. В будинку вона побачила вбитого прєдсєдатєля, а його вагітну доньку вбили і розрізали живіт, підвісили ногами до стелі і кинули в живіт кота. Бабуся тоді сильно розстроїлася і тиждень не розмовляла, посивіла”, - плела нісенітниці жінка.

Денис Казанський вважає, що після історії з “розіп'ятим хлопчиком” російські пропагандисти зробили висновки і почали вигадувати дичину, яку вже не можна так просто спростувати.

“Хто там доведе, що було 55 років тому. Але все одно кумедно. Адже знаходяться такі, які вірять цим байкам для розумово відсталих”, - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Бандера мільйонами знищував євреїв, поляків, росіян і навіть білорусів. За словами Путіна, з портретами таких "страшних" людей, сьогодні, “як з іконами, ходять вулицями великих міст України”.

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