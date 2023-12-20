Новий керівник поліції Київщини підпадав під люстрацію після Революції гідності – розслідування

Генерал поліції Анатолій Щадило, який від вересня 2023 року очолює поліцію Київської області, підпадав під люстрацію після Революції гідності. Під час революційних подій він працював заступником начальника волинської міліції і перебував на цій посаді до червня 2014 року.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Посилаючись на офіційну біографію генерала Щадила, у виданні повідомили, що його кар’єра в органах МВС розпочалася 1998 року, а на початку Революції гідності 2013 року він працював заступником начальника міліції Волинської області Олександра Терещука.

Розслідувачі нагадали, що бійці волинського “Беркута”, яких у лютому 2014 року відправляли у відрядження до Києва, після поразки режиму Януковича просили пробачення у громади та стверджували, що діяли за наказом Терещука.

Заступником керівника волинської міліції, йдеться у розслідуванні, Анатолій Щадило офіційно вважався до червня 2014 року. За законом, він підпадав під люстрацію.

“Не існує правових механізмів, крім указу президента, для звільнення від люстрації конкретної людини. Наскільки мені відомо, щодо нього немає указу президента про звільнення від люстраційних процедур. Тому обіймання будь-яких державних посад під час дії закону про очищення влади включно по жовтень 2024 року – це незаконне займання посад”, – заявила в коментарі виданню директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України 2014-2016 років Тетяна Козаченко.

Генерал Щадило в розмові з hromadske всупереч офіційній біографії стверджував, що працював на посаді заступника поліції Волинської області менше, ніж рік.

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“Я не міг підпадати під люстрацію, тому що я працював у Києві. Коли я прийшов на Волинь, я там пропрацював рівно три місяці. Я ж не розв'язую ці питання – включати мене в люстрацію чи не включати. Ми підтримували Революцію гідності, тому, напевно, й не потрапили [під люстрацію]”, – сказав він.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків, знову повернувся до роботи. В жовтні 2023 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із Дмитром Тишлеком через нібито його зв’язки з Росією і тимчасово відсторонив його.

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