Новий корупційний скандал в Міноборони: посадовець збагатився на майже 14 млн гривень

Служба безпеки України викрила чиновника Міноборони, який у 2022 та 2023 році купив та “переписав” на дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили на корупційній схемі начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. Посадовець протягом 2022 та 2023 року незаконно збагатився на майже 14 млн гривень.

“У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Крім того, за одержані “прибутки” посадовець купив три авто преміумкласу, зокрема - марки LEXUS та BMW. Щоб приховати придбані активи, чиновник “переписав” їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном. Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад трьох мільйонів гривень, а ще 3,5 мільйони гривень чиновник зберігав у своєї цивільної дружини”, - розповіли в СБУ.

На підставі зібраних даних військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 368-5 (незаконне збагачення); ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що ДБР завершило розслідування щодо комісара, який очолював районний ТЦК і СП на Одещині.

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