Новий кулінарний рекорд – в Україні приготували найменшу порцію борщу (фото, рецепт)

Найменшу порцію борщу можна замовити у вигляді церемонії.
В Україні 24 травня 2024 року встановили новий гастрономічний рекорд і приготували найменшу порцію борщу об'ємом 7 мл. Крихітна страва помістилась на двох чайних ложках.
Про це повідомили у мережі супермаркетів "Сільпо".
Мікроборщ приготував шеф-кухар Микола Ільїн разом із гостями супермаркету. Цей рекорд був зафіксований експертами Національного реєстру рекордів України.
Щоб борщ вдався насиченішим шеф-кухар заздалегідь приготував м’ясний бульйон, а ще запік моркву та буряк у печі. Час приготування страви становить близько 30 хв.
Як приготувати мікроборщ, інгредієнти:
- свинина - 0,6 г;
- вода - 4 г;
- картопля - 0,5 г;
- капуста біла - 0,4 г;
- буряк відварений - 0,8 г;
- варена морква - 0,3 г;
- томатна паста - 0,3 г;
- цибуля ріпчаста - 0,2 г;
- сіль - 0,02 г;
- цукор - 0,02 г;
- перець чорний мелений - 0,005 г;
- олія рослинна - 0,1 г;
- часник - 0,1 г;
- зелень - 0,1 г.
Відтепер у меню Сільпо Resto можна замовити борщову церемонію, де при вас на мікроплиті приготують найменший борщ в Україні.
Нагадаємо, майстри з різних регіонів України одночасно приготували 25 варіацій українського борщу і встановили рекорд.
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