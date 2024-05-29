Новий кулінарний рекорд – в Україні приготували найменшу порцію борщу (фото, рецепт)

Найменшу порцію борщу можна замовити у вигляді церемонії.

В Україні 24 травня 2024 року встановили новий гастрономічний рекорд і приготували найменшу порцію борщу об'ємом 7 мл. Крихітна страва помістилась на двох чайних ложках.

Про це повідомили у мережі супермаркетів "Сільпо".

Мікроборщ приготував шеф-кухар Микола Ільїн разом із гостями супермаркету. Цей рекорд був зафіксований експертами Національного реєстру рекордів України.

В Україні приготували найменшу порцію борщу / Фото: Сільпо

В Україні приготували найменшу порцію борщу / Фото: Сільпо

Щоб борщ вдався насиченішим шеф-кухар заздалегідь приготував м’ясний бульйон, а ще запік моркву та буряк у печі. Час приготування страви становить близько 30 хв.

В Україні приготували найменшу порцію борщу / Фото: Сільпо

В Україні приготували найменшу порцію борщу / Фото: Сільпо

Як приготувати мікроборщ, інгредієнти:

свинина - 0,6 г;

вода - 4 г;

картопля - 0,5 г;

капуста біла - 0,4 г;

буряк відварений - 0,8 г;

варена морква - 0,3 г;

томатна паста - 0,3 г;

цибуля ріпчаста - 0,2 г;

сіль - 0,02 г;

цукор - 0,02 г;

перець чорний мелений - 0,005 г;

олія рослинна - 0,1 г;

часник - 0,1 г;

зелень ­- 0,1 г.

Відтепер у меню Сільпо Resto можна замовити борщову церемонію, де при вас на мікроплиті приготують найменший борщ в Україні.

Нагадаємо, майстри з різних регіонів України одночасно приготували 25 варіацій українського борщу і встановили рекорд.

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