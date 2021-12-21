Новий лідер у Чорнобилі: у стаді здичавілих корів молодий красень "посунув" підсліпуватого попередника

Новий лідер у Чорнобилі: у стаді здичавілих корів молодий красень "посунув" підсліпуватого попередника

Старий бик змирився з поразкою і став рядовим членом стада.

У Чорнобильській зоні у стаді здичавілих корів з'явився новий лідер. Старого бика "посунув" молодий і відтепер очолює стадо.

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Про це повідомляють на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

Вже кілька років поспіль на території заповідника мешкає стадо здичавілих корів. Тварини комфортно почуваються на волі, а науковці за ними стежать.

За результатами спостереження виявилося, що у стаді цього року змінився лідер.

"Молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на одне око попередника. Старий бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена. Бики, корови й телята – в міру вгодовані та, сподіваємось, добре переживуть і цю зиму", - йдеться в повідомленні.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

На сьогодні у головному здичавілому стаді нарахували 20 голів.

Здичавіле стадо зафіксували у Чорнобильському заповіднику кілька років тому. Деякі родини самопоселенців тримали у власному господарстві велику рогату худобу. Найбільше стадо було у Луб’янці – 7 голів. У 2016 році, після того, як господарі померли, стадо почало жити на волі.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Тварини стійко переносять сніги та морози і активно розмножуються. Вони належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні в коней Пржевальського народились лошата. На окраїні міста Чорнобиль помітили табун із 12 коней, з який 4 - це лошата.

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