Новий масований ракетний обстріл України та подробиці атаки на Харків: головні новини ночі 31 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Унаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено будинок на 480 квартир, є поранений Читати далі –>
- Ворог ударив по Харкову, ймовірно, новим боєприпасом - Терехов Читати далі –>
- Ворог вперше застосував тяжку авіабомбу вагою 1500 кг на Сумщині (відео) Читати далі –>
- Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору Читати далі –>
- Україну охопила масштабна повітряна тривога Читати далі –>
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