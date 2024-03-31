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Новий масований ракетний обстріл України та подробиці атаки на Харків: головні новини ночі 31 березня 2024 року

Новий масований ракетний обстріл України та подробиці атаки на Харків: головні новини ночі 31 березня 2024 року

В Україні була оголошена повітряна тривога / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Унаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено будинок на 480 квартир, є поранений Читати далі –>
  • Ворог ударив по Харкову, ймовірно, новим боєприпасом - Терехов Читати далі –>
  • Ворог вперше застосував тяжку авіабомбу вагою 1500 кг на Сумщині (відео) Читати далі –>
  • Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору Читати далі –>
  • Україну охопила масштабна повітряна тривога Читати далі –>

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