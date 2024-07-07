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Новий міністр оборони Британії оголосив потужний пакет військової допомоги Україні

Новий міністр оборони Британії оголосив потужний пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в Одесі / Фото: Сайт президента України

Президент Зеленський під час зустрічі з Джоном Гілі обговорив реалізацію безпекової угоди та підготовку майбутньої сторічної угоди про співпрацю між Україною та Великою Британією.

Під час візиту до Одеси у неділю, 7 липня, новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив потужний пакет військової допомоги Україні, у якому високоточні ракети Brimstone, самохідні гаубиці AS-90 та малі військові катери. 

Про це повідомили на сайті британського уряду.

“Після вступу на посаду міністр оборони негайно попросив надати Україні додаткову підтримку, яка була готова і відповідала б її потребам на полі бою проти Росії”, - йдеться у повідомленні.

Новий пакет військової допомоги включає:

  • чверть мільйона боєприпасів 50 калібру;
  • 90 протитанкових ракет Brimstone;
  • 50 малих військових катерів для підтримки річкових та прибережних операцій;
  • 40 машин розмінування;
  • 10 самохідних гаубиць AS-90;
  • 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій.

Окрім того, буде надано підтримку раніше переданих Україні гаубиць AS-90, зокрема буле проведено замінену 32 стволів та критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Велика Британія об’єднана у підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великобританії, збільшивши постачання життєво необхідної військової допомоги. Цей уряд непохитно у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно", – заявив Гілі.

Очільник британського оборонного відомства доручив прискорити обіцяний у квітні пакет військової допомоги та забезпечити його повну доставку в Україну протягом наступних 100 днів. У цьому пакеті 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, включаючи додаткові високоточні керовані ракети великої дальності Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 човнів.

Президент України Володимир Зеленський, який провів зустріч із новим міністром оборони Британії, висловив вдячність за міцну підтримку нашої держави в часи цієї війни.

“Наша оборонна співпраця дає українським воїнам змогу ефективно захищатися від нападу агресора як на морі, так і на суші, зокрема завдяки далекобійній зброї”, - наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що під час зустрічі з Джоном Гілі було обговорено реалізацію безпекової угоди та підготовку майбутньої сторічної угоди про співпрацю між Україною та Великою Британією.

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