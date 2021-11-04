Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Новий міністр оборони озвучив своє ставлення до призову на строкову службу в ЗСУ

Новий міністр оборони озвучив своє ставлення до призову на строкову службу в ЗСУ

УНІАН

Олексій Резніков зізнався, що мріє про професійну армію.

У четвер, 4 листопада, після призначення на посаду міністра оборони Олексій Резніков припустив можливість скасування обов’язкового призову до армії.

Як повідомляє “НВ”, своє бачення ситуації міністр озвучив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

“Я у своїх попередніх консультаціях справді зараз обговорюю доречність скасування призову”, - сказав він.

Водночас Олексій Резніков зазначив, що для об’єктивного бачення, повинен перевірити свої відчуття, провівши консультації із експертами. 

“Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми перейшли до професійної армії” , — заявив новий очільник Міноборони.

Нагадаємо, Олексій Резніков раніше був віцепрем'єром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У середу, 3 листопада, його відставку з цієї посади підтримала Верховна Рада, а вже наступного дня за поданням президента Володимира Зеленського парламент призначив його міністром оборони.

Читайте також:

Наступна публікація