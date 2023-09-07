Новий міністр оборони Умєров розповів про перші рішення, які ухвалить на новій посаді

Рустем Умєров став новим міністром оборони України. Він розповів, на чому зосередиться найближчим часом під час своєї роботи в Міноборони.

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

Про це він сказав під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради 6 вересня.

"Серед важливих стратегічних завдань - ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні", - сказав Умєров.

Він додав, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, новопризначений очільник Міноборони наголосив, що серед першочергових завдань для нього буде підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Нагадаємо, Рустем Умєров став новим міністром оборони України, замінивши на цій посаді Олексія Резнікова. До цього Умєров очолював Фонд держмайна, але напередодні звільнився з посади. Що про нього відомо – читайте у статті.

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