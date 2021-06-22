Новий міст замість старого: Укравтодор показав "Велике будівництво" на національній трасі у Прилуках

Наразі готова прогонова будова мосту.

У Прилуках Чернігівської області на обхідній дорозі міста будують новий шляхопровід. Він є частиною траси національного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка і має велике значення для всього регіону.

Укравтодор на своїй сторінці в Facebook виклав відео з будмайданчика.

Новий шляхопровід створюють у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У жовтні минулого року старий міст закрили на реконструкцію, після чого розібрали і почали створювати новий.

Станом на зараз вже готова прогонова будова мосту. Будівельники працюють над гідроізоляцією та водовідведенням, а також укріплюють укоси та встановлюють підпірні стінки.

Після того новий шляхопровід заасфальтують, проведуть антикорозійний захист споруди, влаштують сходи, встановлять нове бар’єрне огородження.

"Новий шляхопровід через залізницю повністю відповідатиме сучасним вимогам безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження", - підкреслили в Укравтодорі.

Крім того, на трасі Н-07 паралельно ремонтують три мости через річку Удай та міст через ріку Лисогір.

Загалом за президентською програмою цього року в Чернігівській області відремонтують 182 км державних доріг та 14 мостів.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, протягом 2021 року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського відновлять 6 500 км доріг та 150 мостів у різних регіонах країни.

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