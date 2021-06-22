Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Новий міст замість старого: Укравтодор показав "Велике будівництво" на національній трасі у Прилуках

Дата публікації
Перегляди
200
Новий міст замість старого: Укравтодор показав "Велике будівництво" на національній трасі у Прилуках

Наразі готова прогонова будова мосту.

У Прилуках Чернігівської області на обхідній дорозі міста будують новий шляхопровід. Він є частиною траси національного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка і має велике значення для всього регіону.

Укравтодор на своїй сторінці в Facebook виклав відео з будмайданчика.

Новий шляхопровід створюють у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У жовтні минулого року старий міст закрили на реконструкцію, після чого розібрали і почали створювати новий.

©

Станом на зараз вже готова прогонова будова мосту. Будівельники працюють над гідроізоляцією та водовідведенням, а також укріплюють укоси та встановлюють підпірні стінки.

Після того новий шляхопровід заасфальтують, проведуть антикорозійний захист споруди, влаштують сходи, встановлять нове бар’єрне огородження.

©

"Новий шляхопровід через залізницю повністю відповідатиме сучасним вимогам безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження", - підкреслили в Укравтодорі.

Крім того, на трасі Н-07 паралельно ремонтують три мости через річку Удай та міст через ріку Лисогір.
Загалом за президентською програмою цього року в Чернігівській області відремонтують 182 км державних доріг та 14 мостів.

©

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, протягом 2021 року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського відновлять 6 500 км доріг та 150 мостів у різних регіонах країни.

Дата публікації
Перегляди
200
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email