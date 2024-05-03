Новий наступ РФ: чи встигла Україна побудувати міцні оборонні рубежі

Росіяни вже активно наступають в сторону Покровська і погрожують Харкову та Сумам. Чи встигла Україна укріпити оборону, розповів Олександр Мусієнко.

На тлі наступу РФ в Донецькій області і загрози для північних областей, а також Харкова, Україна взялася за побудову оборонних укріплень.

Чи встигла Україна побудувати міцні оборонні рубежі, в ефірі "1+1" розповів військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він звернув увагу на іншу проблему, ніж сама побудова фортифікаційних споруд.

"Оборонні рубежі є. Питання в тому, що оборонні рубежі потрібно прикривати від ударів російської авіації, з чим є проблеми, на жаль, тому що не вистачає засобів. Відповідно по цих оборонних рубежах прилітають КАБи і життєздатність не всіх цих оборонних рубежів тривала, на жаль", – каже експерт.

Мусієнко звернув увагу, що Сили оборони уже відступили з низки ділянок на Авдіївському напрямку.

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"Треба розуміти, що ділянки в районі Очеретиного, тут зараз є певні висоти, чому Росія наступала, далі це все, далі це яри. І відповідно там оборонятися доволі складно, тому що відкриті ділянки місцевості. Звичайно, це для Росії так само ускладнює задачу наступати по відкритій ділянці, їх видно, їх вражають дрони. Але разом з тим складнощі в тому, що відкрита місцевість доволі такі помітна і тому вживаються заходи для того, щоби дублювати, там є ціла мережа комбінацій того, як зараз створюються ці оборонні рубежі", – підсумував аналітик.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум.

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