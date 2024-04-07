Новий наступ РФ, нестача боєприпасів та "обмін всіх на всіх": головне з інтерв'ю Буданова

Керівник української розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає Tagesschau. У ньому він розповів про новий наступ РФ, яке озброєння потребує Україна від союзників та коли нарешті "впаде" Кримський міст".

TSN.ua зібрав основні тези очільника ГУР.

Новий наступ РФ

Україна очікує нового наступу РФ наприкінці травня 2024 року.

За словами Буданова, "ситуація досить складна, але контрольована".

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав він.

Для чого Україні німецькі Taurus

Керівник української розвідки сподівається, що Німеччина надасть Україні крилаті ракети Taurus, які зможуть завдавати ударів по важливим цілям противника.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб уражати командні центри, уражати дуже важливу ціль", — наголосив Кирило Буданов.

Він також додав, що наша країна хоче покластися на Німеччину та сподівається на її допомогу.

Нестача боєприпасів на фронті

Україна на сьогодні потребує "додаткової кількості артилерійських систем". Утім, за словами Кирила Буданова, "нам не буде катасрофічно важко без повної підтримки союзників".

Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Крім того, Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

Коли впаде Кримський міст

Очільник ГУР переконує, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму рано чи пізно впаде. Він залишається важливою ціллю.

"Україні в останні місяці вдалося відбити нафтові платформи в Чорному морі та систематичними атаками успішно відкинути Чорноморський флот Росії в Криму. Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно Чорним морем, щоб перервати російські поставки, Керченський міст також залишається важливою ціллю. Міст посилено охороняється і захищається. Але всі над цим працюють", - сказав він.

Обмін "всіх на всіх"

У Головному управлінні розвідки вітають ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну всіх російських полонених на всіх українських.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію", - сказав головний розвідник, який займається обміном полонених з боку України. Однак Буданов впевнений, що Росія не зацікавлена у цьому.

Керівник ГУР підкреслив, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже є не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

Чи причетна Україна до теракту у "Крокус Сіті Хол"

Кирило Буданов вважає "абсолютно абсурдним звинуваченням" те, що Росія без жодних доказів пов'язує Україну з терактом у підмосковному "Крокус Сіті Холяке. На його думку, це має на меті ще більше закріпити ненависть до України у Росії.

Керівник ГУР також заперечує причетність України до підриву газопроводу "Північний потік".

"Я більш ніж впевнений, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього відношення. Навіть фізично. І точно знаю, що жодній службі таких наказів не давали", - резюмував Кирило Буданов.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує "дуже конкретну і справедливу відповідь" за ракетні атаки Росії по Харкову та інших містах на сході.

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