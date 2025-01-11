Новий наступ ЗСУ в Курській області: розвідка Естонії зробила важливу заяву

Новий наступ ЗСУ показав нездатність агресорки Росії повернути території в Курській області. Військова присутність української армії на російській території є "відкритою раною" російського режиму.

Про це заявив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

З його слів, операція ЗСУ на території Курської області була тактичною, а стала стратегічним успіхом України. Своєю чергою, невдачі росіян посилені високоточними ударами України по командних пунктах 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти. Внаслідок атак загинули й були поранені кілька високопоставлених офіцерів, а це дуже підірвало управління підрозділами.

Він також підтвердив "значні втрати" серед військових КНДР, що на курському напрямку намагаються воювати проти ЗСУ. Підрозділи КНДР частіше за війська РФ вирушають в атаки непідготовленими та без артилерійської підтримки.

"Ситуацію в Курській області також відображають заяви президента України Володимира Зеленського про те, що з 12-тисячного північнокорейського контингенту, перекинутого до Курської області, третину, або до 3800 осіб, уже вбито або поранено. При цьому жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися", - заявив Ківісельг.

Очільник естонської розвідки наголосив, що в ширшому контексті невирішеним залишається питання Курської області, а також фактична капітуляція і виведення військ РФ із Сирії.

"Це ще більше посилює тиск на керівництво російських збройних сил. Також посилюється тиск на самого Путіна з боку російського суспільства", - наголосив Ківісельг.

Також, з його слів, ефект бойових дій на кількох рівнях не відразу позначається на полі бою, тому Росія продовжує утримувати тактичну ініціативу. Втиім, незважаючи на просування російських військ, оборона України тримається, і завоювання кожного квадратного кілометра української території, як і раніше, обходиться агресору щонайменше у 100 життів, наголосив Ківісельг.

Нагадаємо, в РФ паніка через новий наступ ЗСУ біля Курська. Ця операція на території країни-агресорки продемонструвала високу ефективність українського війська у формуванні нової стратегії війни.

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