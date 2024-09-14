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Новий обмін полоненими: Юсов розповів деталі повернення захисників

Новий обмін полоненими: Юсов розповів деталі повернення захисників

З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський

Більшість звільнених — це люди, які потрапили в полон з початку війни.

У суботу, 14 вересня, відбувся 58 обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. З російського полону повернулися ще 103 захисники.

Деталі повернення українських захисників розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, серед повернених - 69 захисників Маріуполя і 31 боєць Азовсталі. Зокрема, повернулися представники прикордонної служби, Чорнобильської АЕС, Нацгвардія, бійці підрозділів "Кракен" та міжнародного регіону Сил спеціальних операцій. 

"Це справді значна подія. Разом повернулося вже 3672 українці від початку повномасштабного вторгнення. Але робота триває", - зазначив Юсов.

Він додав, що "далі буде".

Нагадаємо, у Мережі з'явилися перші фото звільнених бійців.

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