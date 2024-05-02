Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новий обстріл Одеси та атака безпілотників на НЗП у Росії: головні новини ночі 2 травня 2024 року

Новий обстріл Одеси та атака безпілотників на НЗП у Росії: головні новини ночі 2 травня 2024 року

Ворог знову атакував Одесу / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У РФ заявили про атаку БпЛА: у місті Орел зникло світло Читати далі –>
  • Влада Одеси показали наслідки ракетної атаки на місто (відео) Читати далі –>
  • Посол США закликала посилити ППО України після атаки на Одесу Читати далі –>
  • Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС Читати далі –>
  • У Краснодарському країни дрони атакували НПЗ Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація