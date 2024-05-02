Новий обстріл Одеси та атака безпілотників на НЗП у Росії: головні новини ночі 2 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У РФ заявили про атаку БпЛА: у місті Орел зникло світло Читати далі –>
- Влада Одеси показали наслідки ракетної атаки на місто (відео) Читати далі –>
- Посол США закликала посилити ППО України після атаки на Одесу Читати далі –>
- Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура - ДСНС Читати далі –>
- У Краснодарському країни дрони атакували НПЗ Читати далі –>
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