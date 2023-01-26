Новий обстріл України: стало відомо, скільки ракет можуть випустити окупанти

Окупанти сьогодні можуть випустити кілька десятків ракет.

Сьогодні, 26 січня, російські окупанти знову почали масовано обстрілювати ракетами Україну. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, скількиракет може випустити ворог.

"Очікуємо понад 30 ракет", - повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, російські війська підняли шість стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у повітря.

"Близько шести Ту-95 попередньо вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 26 січня, внаслідок російської атаки в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже повідомив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Читайте також: