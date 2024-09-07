Новий очільник МЗС провів першу нараду: Сибіга анонсував скорочення штату в багатьох посольствах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу в якості очільника зовнішньополітичного відомства України нараду послів у форматі зум-конференції.

Як повідомляє ZN.UA, під час наради Сибіга повідомив керівникам закордонних дипломатичних установ, що від них в Києві чекають нової динаміки та ініціатив, а також активної медійної присутності в країнах-перебування. За словами Сибіги, крім посла України в США Оксани Маркарової, керівники закордонних дипломатичних установ недостатньо присутні в центральних медіа країни перебування.

Також йшлося про посилення міжрегіональної співпраці та роботи почесних консулів. Зокрема, планується відкликання акредитації недоброчесних та неефективних почесних консулів.

Водночас, очільник МЗС повідомив послам, що буде переглядатися штатний розклад закордонних дипломатичних установ і плануються скорочення штатних посад в багатьох посольствах.

Сибіга також акцентував увагу послів на чутливих питаннях своєчасного отримання українцями консульських послуг закордоном.

За інформацією ZN.UA, міністр також поскаржився, що у парламенті йому дорікали одноосібно підписаним навесні листом, яким було заборонено надавати консульські послуги громадянам України призовного віку. Сибіга, пославшись на вимоги військових, запевнив, що вважає, що вчинив правильно.

Під час наради не ставилося завдання посилення роботи з урядами країн на тлі "від’ємного росту" постачання зброї Україні. При цьому, на нараді радник-посланник України у Грузії підняв актуальне питання заміни пральних машин у посольстві.

З квітня Сибіга був першим заступником попереднього глави МЗС Дмитра Кулеби, який очолював відомство з 2020-го. На роботу у міністерство він перейшов з ОП, де в ролі заступника Андрія Єрмака з травня 2021-го займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. До цього Сибіга п’ять років працював Надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. Також він очолював Департамент консульської служби МЗС. Загалом кар’єру дипломата міністр розпочав ще у 1997 році.

Що з Кулебою?

Що стосується ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, то, за інформацією ZN.UA, в офісі президента України йому було запропоновано посаду глави місії України при НАТО. Проте Кулеба відмовився. Можливо Кулеба сподівається, що з часом йому надійде ще одна пропозиція — очолити посольство України в США, оскільки ні Банкова, ні Захід не відмовилися від своєї ідеї поставити на чолі Кабінету міністрів Оксану Маркарову. До президентських виборів в США Україна навряд чи буде змінювати посла в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, в уряді сталося велике "перезавантаження": Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.

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