Новий опалювальний сезон: заступник міністра розповів, що буде зі світлом 

Україна готується до опалювального сезону та намагається відновити постраждалі під час російських ракетних ударів енергетичні об'єкти.

Про це в етері телемарафону сказав заступник міністра енергетики Фарід Сафаров

"Ми достатньо сильно постраждали - 24 об'єкти генерації минулого опалювального сезону, на жаль, зазнали великих достатньо руйнувань. При цьому ми розуміли, що на цей опалювальний сезон нам потрібно вийти з додатковими 1,7 ГВт електроенергії. Дуже радий, що ми вже третину цього показника досягли. 504 МВт додаткових потужностей в мережу ми фактично вже генеруємо... Велика генерація, яка має надавати основну потужність в мережу, буде максимально підготовлена", - пояснив він.

Фарід Сафаров додав, що Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру допомагають партнери.

"При цьому нам дуже багато допомагають наші партнери. Більш ніж 30 країн вже надали або матеріальні ресурси та обладнання нам, або гроші. За рахунок такого обладнання ми стрімко відновлюємо ті регіони, які зазнали ушкоджень", - пояснив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

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