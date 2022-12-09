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Новий пакет допомоги від США та важкі бої під Бахмутом: головні новини ночі 9 грудня 2022

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Новий пакет допомоги від США та важкі бої під Бахмутом: головні новини ночі 9 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 грудня 2022:

  • Коли ЗСУ звільнять Луганщину: прогноз від Гайдая. Читати далі –>
  • США підготували новий пакет зброї для України на $275 млн - AP. Читати далі –>
  • Пентагон збільшив потужності з виробництва боєприпасів, необхідних для українських військових. Читати далі –>
  • Росіяни продовжують наступальні дії в районі Бахмута: карта боїв. Читати далі –>
  • Виведення російських військ та вступ України в НАТО будуть найкращими гарантіями безпеки в Європі — Волкер. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
914
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