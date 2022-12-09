Новий пакет допомоги від США та важкі бої під Бахмутом: головні новини ночі 9 грудня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 9 грудня 2022:
- Коли ЗСУ звільнять Луганщину: прогноз від Гайдая. Читати далі –>
- США підготували новий пакет зброї для України на $275 млн - AP. Читати далі –>
- Пентагон збільшив потужності з виробництва боєприпасів, необхідних для українських військових. Читати далі –>
- Росіяни продовжують наступальні дії в районі Бахмута: карта боїв. Читати далі –>
- Виведення російських військ та вступ України в НАТО будуть найкращими гарантіями безпеки в Європі — Волкер. Читати далі –>
Читайте також:
- У Франції затримали вихідців з Росії, які готували теракт
- У Держдепі порівняли дії російських військових з ІДІЛ
- Говорячи про різні цілі в Україні Путін намагається заплутати Захід - ISW