Новий податковий закон: Гетманцев припустив, чи оскаржуватимуть рішення у Конституційному суді

Закон про підняття податків навряд чи оскаржуватимуть у Конституційному суді. Він є правильним, хоча й мав бути ухвалений значно раніше.

Про це сказав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, пише "Економічна правда".

"Дійсно, закон треба було подати до Верховної Ради раніше. І якби я був на місці Кабінету міністрів, то це питання було б розв'язане ще у 2023 році, коли ухвалювався бюджет-2024. Це було б правильно і чесно", – констатував посадовець.

Але за своєю суттю, наголосив він, це рішення правильне. Якщо немає грошей на армію, то де їх брати?

"Їх необхідно брати в людей, розкладаючи цей податок порівну на всіх. Мені здається, що будь-які дискусії на цю тему, які ми чули у залі парламенту, у соцмережах чи від псевдоекспертів про те, що не потрібно підіймати податки – дискредитують нас як країну", – резюмував Гетьманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня підтримала історичне підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Однак, такі зміни торкнуться не всіх.

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