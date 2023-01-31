Новий порядок бронювання військовозобов'язаних: юристка пояснила вимоги Кабміну

Останні кілька тижнів у всій Україні активно роздають повістки. Проте заброньовані військовозобов'язані отримують відстрочку від призову на військову службу.

Кабінет міністрів України оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає безпосередньо відстрочку від мобілізації держслужбовців та працівників важливих для держави підприємств.

Юристка ГО "Юридична сотня" Ірина Підреза в інтерв'ю ТСН.ua розповіла про особливості бронювання під час мобілізації.

За її словами, для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування таке бронювання діє протягом всього терміну мобілізації.

Якщо говорити про підприємства, установи, організації, на яких працюють військовозобов'язані і виготовляють мобілізаційне замовлення, то термін такого бронювання може бути 6 місяців.

"Також 6 місяців застосовується для працівників, які виготовлять або надають якісь послуги, пов'язані із підтриманням обороноздатності нашої держави. Новиною є те, що бронюванню підлягають всі керівники таких підприємств, їхні заступники і всі держслужбовці, що займають "А" і "Б"-категорії", – зазначила юристка.