Новий прогноз погоди: яких сюрпризів очікувати українцям

Синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям впродовж найближчих днів. Кажуть, сьогодні ситуація буде спокійною - майже без опадів і місцями туман. Однак на вихідних варто очікувати погодних сюрпризів.

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Погода 5 грудня

Зима забула, що вона зима. 5 грудня на більшій частині України очікується холодна погода без опадів, хоча впродовж вихідних дощі та сніг можуть почати падати в деяких областях. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозами, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від -2 до +4 градусів Цельсія.

"Опади – лише ввечері на Лівобережжі України. Тумани, аякже. У Києві у четвер без істотних опадів, можливий туман, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.”

Синоптикиня зазначила, що від 7 грудня в Україні варто очікувати підвищення температури та збільшення кількості опадів.

Якою буде погода на Миколая?

Протягом найближчих двох днів на погоду в Україні впливатиме антициклон (поле високого тиску). При цьому температура повітря залежатиме здебільшого від хмарності або прояснень. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона уточнила, що впродовж 5-6 грудня особливих погодних змін не очікують.

"На 6 грудня (коли в Україні відзначатимуть День святого Миколая), якщо безпосереднього говорити, в нас без опадів погода ще утримуватиметься. Це якраз останній такий стабільний день впливу цього антициклону. І, в принципі, по температурних показниках там також немає якихось сильних коливань”

А вже з 7 грудня цей антициклон почне слабшати. Тоді із заходу "розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами".

"Там уже можуть бути опади (в найближчій перспективі - аж на 8-9 грудня вже по території України). Переважно, це – мокрий сніг і дощ. Але, звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, яка фаза, якої інтенсивності й у яких регіонах чого варто очікувати"

Прогноз погоди на вихідні

Про те, що друга половина цього тижня буде з опадами розповідав і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при від’ємній температурі повітря. У суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Температура повітря вночі складе -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С; у південних областях +2…+7 °С. У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С; у південних областях вночі 0…+5 °С, вдень до +7…+12 °С.”

Коли прийде справжня зима

ТЕКСТ: А ще Ігор Кібальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C – і якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною – +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Прикмети від предків

До речі, наші предки здавна спостерігали за погодою і взаємозв'язками у природі. Ці спостереження народна мудрість відобразила у погодних прикметах. Але чи варто їм довіряти – вирішувати вам, адже в наші дні клімат змінився і далеко не всі спостереження предків збуваються. Ось, наприклад, раніше вважалося, що якщо у листопаді часто йде сніг, то зима буде короткою, а весна – ранньою. На початку листопада часто дощить — то на початку грудня будуть постійні снігопади. Якщо до пізньої осені з дерев не опадає листя, то зима буде сніжною і суворою. Багато грибів восени вродило також до суворої зими. Мурахи побудували високі мурашники — до морозної і затяжної зими. Якщо перший сніг випав на теплу землю і відразу розтанув, то зима буде м'якою. Дуб і береза опали разом також буде тепла зима, а якщо вони позбулися покриву в різний час, то будуть сильні морози. В кінці листопада дерева досі стоять в листі – до сильних морозів після Нового року. Багатий урожай горобини також віщував сувору зиму. Багато лушпиння на цибулі – зима буде морозною і сніжною. Також предки вважали, що якщо до 5 листопада випав і швидко розтанув перший сніг, то через місяць почнуться справжні снігопади.

Що віщувало снігопади

Якщо перший сніг випав у вітряну погоду і швидко розтанув, то справжню зиму чекати ще довго. Зима настає через 40 днів після першого снігопаду. Якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго, а якщо вдень – швидко розтане. Перший сніг лягає рівним шаром без пагорбів – буде рання весна. Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна настане рано. На першому снігу багато слідів птахів і звірів – до швидкого погіршення погоди. Мокрий і щільний перший сніг обіцяє сніжну і холодну зиму, а легкий і пухнастий – до сухої зими з рідкісними снігопадами.

Якою буде погода у новорічну ніч

Але зараз на сніг щастить не дуже та й останніми роками не у всіх регіонах він є навіть на Новий рік й до слова, синоптики вже розповіли якою буде погода у Новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на Новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус -2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що найближчим часом очікувати суттєвих змін не варто. Однак вже у п’ятницю можливі перші помітні опади.

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