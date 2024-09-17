Новий прорив ЗСУ у Курській області: експерт пояснив, як це вдалося

Прориву українських Збройних сил в напрямку Веселого Курської області посприяли декілька факторів. Зокрема, це щоденні успішні вогневі ураження по ворогу.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК.Україні.

З його слів, важливу роль відіграла умовна облога ворожого угруповання, починаючи від Тьоткіно і далі на захід до Кореневого.

"Росіяни намагалися перекинути підкріплення, кидали понтони, але ситуація була складна. Через що вони зважилися на деблокаду у спробі відтіснити ЗСУ. Українські війська відійшли з деяких позицій, але натомість контратакували там, де ворог не чекав", - розповів експерт.

Контрудар на Веселе став можливим не лише через те, що ворог почав атакувати з напрямку Кореневого, пояснив Мусієнко. До цього ЗСУ щодня завдавали ударів, а також послаблювали ворога на цій ділянці.

Як повідомляли аналітики ISW, Україна і Росія мають просування в Курській області. Зокрема, українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого, а також на захід і північ від Медвежого.

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