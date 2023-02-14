Новий "Рамштайн": Резніков прибув на засідання і вже зустрівся з головою Пентагону (відео)

Очільник Міноборони України візьме участь у зустрічі міністрів та в роботі Контактної групи.

Міністр оборони України Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін вже прибули на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де сьогодні обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

Відповідне відео зустрічі з колегою оприлюднив очільник Пентагону Ллойд Остін у Twitter.

"Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", - написав глава Пентагону.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, у Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи "Рамштайн". Представники понад 50 держав світу зберуться цього разу в Бельгії, щоб обговорити подальші постачання зброї Україні. В зустрічі міністрів та в роботі Контактної групи візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на новому засіданні у форматі "Рамштайн" буде "багато цікавих речей" для України.

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