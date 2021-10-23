Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців

За добу 22 жовтня провакциновано 289 468 людей.

Станом на 22 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 15 млн щеплень. 22 жовтня від COVID-19 вакциновано рекордну кількість українців - майже 290 тисяч.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо:

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