Новий рік 2022: на які продукти прогнозується стрибок цін в кінці грудня

В кінці грудня традиційно в магазинах зростають ціни на найпопулярніші перед Новим роком продукти. ТСН.ua розповідає, які з них краще купити вже сьогодні для новорічного столу, щоб зекономити і весело відсвяткувати початок 2022.

Овочі та фрукти

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Згідно з аналізом динаміки цін в Україні на споживчі товари, яку провели спеціалісти з Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) найбільше подорожчання торкнулося білокачанної капусти, яку часто додають до новорічних салатів. Її ціна підвищилася на 30%, а це 2,44 грн. Наразі білокачанну капусту можна в середньому купити за 10,65 грн/кг, але цінник може рости до кінця грудня. Як стверджують експерти це пов’язано, перш за все, зі зменшенням обсягів виробництва капусти.

Помідори, які також є популярним інгредієнтом новорічних салатів, також зросли в ціні і наразі в середньому коштують близько 49 грн/кг. А ціна може дорожчати і далі. Вартість залежить від затрат на обігрів теплиці, адже в Україні найчастіше продають томати, що були вирощені в тепличних господарствах.

Також відчутно зростає ціна консервованого зеленого горошку, який обов'язково входить до найбільш популярного новорічного салату українців — олів’є. За банку в 400 мл прийдеться заплатити близько 34 грн (а це на 8% більше, ніж було до грудня). Примітно, що підвищується вартість лише дешевих позицій, у той час, коли дорожчі залишаються на тому ж рівні.

Яйця, масло і твердий сир

Тверді сири подорожчають до кінця грудня на 4% / Pexels

Якщо вам хочеться пригостити гостей за святковим новорічним столом смачними бутербродами з ікрою, то придбати вершкове масло (обов’язковий інгредієнт) варто вже сьогодні. Адже його ціна ще з початку грудня виросла на 5% і скоріше за все буде продовжувати рости. Наразі воно коштує, приблизно, 50 грн/200 г. Експерти пов’язують це підвищення з сезонним зростанням ціни на молоко, а також скороченням обсягів виробництва вершкового масла в Україні.

Подорожчали також і яйця. Це сталося через холоди і зниження продуктивності домашньої птиці. Ціна збільшилася на 5% і в середньому становить 37,60 грн/10 штук.

А ще варто задуматися над купівлею майонезу. Поставитися до цього серйозно радить ритейлер Валерія Кушнір для “Vesti”.

Твердий сир також стає дуже популярним саме перед новорічними святами, адже його купують для нарізок та в різні салати. Тому його вартість підвищиться до кінця грудня, приблизно, на 4%. Тож, ближче до Нового року 2022 можна очікувати ціни в 276 грн/кг. Якщо ви хочете зараз запастися твердими сирами, варто звернути увагу на види з великим строком зберігання, які можуть лежати в холодильнику до свята. Це також стосується інших делікатесів: сирокопченої ковбаси та хамону.

М’ясо

Ближче до новорічних свят ціна на курятину традиційно піднімається на 5% / Pexels

Зараз в Україні найбільш популярним видом м’яса залишається курятина. При чому більшість українців купують її не лише на кожен день, але й до святкового столу. Ажіотаж перед Новим роком значно впливає на зростання цін на цей продукт. Найбільше воно торкнеться курячого філе, адже саме його купують для приготування вишуканих страв. Ближче до новорічних свят ціна на курятину традиційно піднімається на 5%. Тому до кінця грудня вона може становити в середньому 116 грн/кг. А ось інші види курячого м’яса (стегно, гомілка) не повинні суттєво подорожчати.

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Свинина і телятина також традиційно дорожчають. Цінник може змінитися на 20%. Тож, якщо ви хочете бачити на своєму новорічному столі страви з цими м’ясними продуктами, варто купити їх вже зараз.

Спиртні напої

Економіст Юрій Гаврилечко також радить як можна раніше почати закуповуватися спиртними напоями до новорічних свят, особливо ігристим. Це пояснюється тим, що його в Європі цього року виготовили досить мало і в Україні цінники можуть накручувати в два-три рази.