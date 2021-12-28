Новий рік 2022 у Харкові: де відсвяткувати та скільки це коштує

Новий рік 2022 у Харкові: де відсвяткувати та скільки це коштує

Городян запрошують до ресторанів, на центральну площу, а також на театральні вистави.

У Харкові зустріти Новий рік планують із розмахом. Для цього в місті обладнали безліч святкових локацій: буквально в кожному районі міста встановлено ялинку, а біля неї — невеликий ярмарок, на якому охочі можуть підкріпитися та випити щось зігріваюче. На городян також чекають виступи творчих колективів та дискотека.

ТСН.ua дізнався, де у Харкові весело провести Новорічні свята та в яку вартість це обійдеться.

Новий рік у центрі

На площі Свободи городян кличуть зустріти Тигра біля намету "Всі вільні". Збір городян призначено на 23:30. З собою вони можуть брати будь-які напої та смаколики. Організатори ж наголошують: не забувайте виконувати карантинні вимоги.

Що стосується розважальної програми, то радуватимуть гостей карнавальним шоу, виступом музичних виконавців, а також дискотекою.

“Ми пропонуємо харків'янам та гостям міста зустріти Новий рік на площі. Виступатимуть харківські музичні виконавці, заплановано дискотеку, карнавальне шоу і, звичайно, появу Діда Мороза”, — відмітив організатор свята, пише Vgorode.

Новий рік на арт-заводі "Механіка"

Там відбудеться святкова вечірка “Стиль Тигра”. На Харків'ян чекають традиційні китайські церемонії, фотозони, насичена шоу-програма, а також музичні подарунки від місцевої кавер-групи.

Вартість квитка: 300 — 6400 гривень.

Новий рік у ресторані

Весело зустріти 2022 можна і в ресторанах, яких у місті безліч. У кожному з них складено новорічну програму. Залишилося лише забронювати столик та визначитися з вечірнім вбранням, адже у більшості закладів відбуватимуться тематичні вечірки.

У середньому вартість столика в ресторані в Новорічну ніч обійдеться в 1000 і вище. На ціну може впливати місце, концепт заходу, шоу-програма та святкове меню.

Новорічні вистави та концерти

Запрошують городян також на театральні вистави та концерти. Цікаво провести час зможуть як діти, так і дорослі.

У дельфінарії "Немо" відбудеться вистава "Хлопчик на ім'я Різдво". В основі вистави є історія, яку екранізував режисер Гіл Кенан. Глядачі побачать, як хлопець Ніколас вирушає на Північ, шукаючи свого батька.

Покажуть виставу 28 грудня. Квиток коштуватиме 350 гривень.

Насолодитися класичною музикою харків'яни зможуть на концерті "Король вальсів" Йоганна Штрауса.

“Його вальси та галопи, марші та польки, арії з оперет — крихітні шедеври, і, вибудувані в концертну програму, вони виглядають, як коштовне намисто, кожна перлинка якого має свою загадку, свою цікаву історію”, — акцентують організатори.

Концерт пройде 30 грудня. Вартість квитка: 100 — 300 гривень.

Дізнатися "Таємницю зачарованого дзеркала" харків'яни зможуть на сучасній театральній постановці. Сюжет розповість про неймовірні пригоди друзів, які вирушають до крижаної резиденції Леді Айс. Однак шлях туди для них виявиться не такий і простий.

Побачити виставу можна 2 січня. Вартість квитка: 100 гривень.

Представлять городянам мюзикл-фентезі "Пітер Пен". Історія розповість про хлопчика, який не хотів ставати дорослим. Пітер запрошує всіх на чарівний острів, де йому доведеться допомогти гарній індіанці.

Вистава відбудеться 4 січня. За квиток доведеться викласти 150 гривень.

Чим зайнятися на Різдво

Загалом сценарій святкування різдва практично не відрізняється від Новорічної ночі. У міських парках, а також на центральній площі відбуватимуться ярмарки та концерти. Городян пригощатимуть смачною їжею, приготовленою на мангалі.

Нагадаємо, що Новий рік у Дніпрі можна зустріти у центрі міста біля ковзанки. Там встановили зелену красуню та ярмарок.

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