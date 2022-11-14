Догодити Чорному Кролику: що можна і не можна ставити на святковий стіл 2023 року

Українці традиційно зустрічають Новий рік в ніч проти 1 січня. Родичі та друзі збираються за святковим столом, який намагаються красиво оформити. Що не можна готувати на Новий рік 2023, а які страви точно сподобаються Чорному Водяному Кролику — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хочете порадувати гостей смачними та оригінальними частуваннями, а також догодити символу прийдешнього Нового 2023 року — Чорному Водяному Кролику? Тоді варто особливо ретельно добирати святкове меню.

Що не можна готувати на Новий рік 2023

Згідно зі східним календарем Новий 2023 рік пройде під знаком Чорного Водяного Кролика. А тому на святковий стіл категорично забороняється ставити страви з м'яса цієї тварини.

Хоч воно дуже смачне і дієтичне, однак його краще залишити для інших урочистостей, адже символ року може образитися і принести вам нещасливий рік. Замініть його стравами з риби чи інших видів м'яса.

Символом Нового 2023 року буде Чорний Водяний Кролик - тому краще відмовитися від страв з м'яса цієї тварини / Фото: Pexels

Також варто звернути увагу, що кролик — вегетаріанець. Тобто він не вживає в їжу продуктів тваринного походження, віддаючи перевагу злакам, овочам, фруктам, свіжій зелені. Думки експертів щодо того, чи повинне взагалі бути на святковому столі в Новий 2023 рік м'ясо чи ні, розділилися.

Дехто вважає, що краще відмовитися від м'яса повністю та використати в приготуванні страв альтернативи — соєве м'ясо або рибу. Але якщо до такого радикального рішення ви не готові, достатньо всього лише не готувати крольчатину, м'ясо нутрії, свинини та яловичини. Тобто використати лише м'ясо птиці чи морепродукти (кальмари, креветки, восьминоги тощо).

Не варто пригощати гостей за новорічним столом кров'янкою чи будь-якими стравами з субпродуктами.

Досить також зазначити — кролики вибіркові в їжі. Вони віддають перевагу не зіпсованим свіжим продуктам без різкого запаху. А тому не додавайте до страв пряних приправ чи часнику.

Що повинно бути на святковому столі обов'язково

Що повинно бути на столі на Новий 2023 рік / Фото: Pexels

Якщо звернути увагу на пристрасті в їжі у символа Нового 2023 року, можна зрозуміти, що краще приготувати на святковий стіл. Ідеальні варіанти — салати зі свіжий овочів та фруктів, оригінальні закуски.

Обов'язково на новорічному столі 2023 повинні бути присутні:

свіжа капуста (броколі, класична, цвітна, салатна) та морква;

різноманітна зелень (кріп, петрушка, селера, шпинат);

будь-які сорти яблук;

ягоди;

злаки (наприклад, кукурудза в салаті).

Такі страви будуть не лише смачними та корисними, але й допоможуть задобрити символ Нового 2023 року.

Як прикрасити святковий стіл на Новий рік 2023

Як прикрасити новорічний стіл 2023 / Фото: pixabay.com

Не менш важливий декор в новорічну ніч. Адже від того, чи буде святковий стіл правильно прикрашений, чи ні, залежить прихильність Чорного Кролика протягом всього року. Можете використовувати:

сіно — його дуже полюбляють кролики;

фігурки зайчиків;

мініатюрні ялинки;

свічки в оригінальних свічниках;

композиції з натуральної ялини та шишок.

Колірну гамму підбирайте під основні кольори Нового 2023 року. Це будуть: червоний, блакитний, жовтий, зелений та рожевий.