Новий рік 2023: яка тварина стане символом за східним календарем і чого від неї очікувати

За східним календарем Новий рік 2023 розпочнеться 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року. Що про прийдешній Новий рік може сказати його символ і яка тварина ним стане - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вже зовсім скоро більшість країн світу будуть святкувати Новий 2023 рік. Давайте розберемося, яка тварина з 12 тотемних стане символом прийдешнього року і як вона буде впливати на життя людей.

Коли Новий рік 2023

Цього року святкування припадає в ніч проти неділі, адже 31 грудня 2022 року - це субота.

За східним календарем Новий рік 2023 почнеться 22 січня 2023 року, а закінчиться 9 лютого 2024 року. На Сході, як відомо, немає постійної дати зустрічі цього свята. Новий рік тут припадає на другий місяць після зимового сонцестояння. Через циклічність місяців це відбувається в різні дати. Наприклад, рік Тигра, який в Україні розпочався 1 січня 2022 року, за східним календарем триває від 1 лютого 2022 року.

До слова, в Китаї прийде не 2023, а 4721 рік.

Позначення Нового року давно переплелося з традиціями святкування українців. Тому зазвичай символ Нового року в Україні не відрізняється від країн Сходу, але починає діяти від 1 січня.

Символ Нового року 2023: яка тварина буде впливати на життя людей

Символ Нового року 2023: картинки / Фото: Pexels

За східним календарем, символом Нового року 2023 буде Чорний Водяний Кролик. Таке співвідношення кольору, тварини і стихії трапляється раз на 60 років. Тобто в минулому Чорний Водяний Кролик приходив до людей ще 1963 року.

В деяких же джерелах також можна знайти інформацію про те, що це буде рік Кота або Зайця. Чому з'явилися такі розбіжності?

Така дуальність пов'язана з тим, що у Китаї та Південно-Східній Азії астрологами ведуться різні календарі. В Китаї прийдешній 2023 рік буде роком Кролика, а ось у В'єтнамі — Кота.

В'єтнамський календар був запозичений у Китаю, але в ньому є низка своїх особливостей. Так, у давні часи через розрахунки місячного календаря, які залежать від місцевого часу, у В'єтнамі та Китаї були різні дати Нового року. Відрізнялися і деякі тотемні тварини. Однак сьогодні в'єтнамці також святкують основні свята за китайським календарем, тобто 22 січня 2023 року в них розпочнеться Новий рік. А ось символи року так і залишилися різними.

Для українців немає особливої різниці, кого саме з тотемів вшановувати - Кролика чи Кота. Адже їхні характеристики в обох календарях дуже схожі.

Також за східним календарем керівною планетою Нового 2023 року буде Венера, тому можливі й інші варіації кольору, окрім чорного — темно-синій, синій, блакитний.

Чорний Водяний Кролик 2023: чого очікувати від символу року

Китайський символ Нового року 2023 - Чорний Водяний Кролик / Фото: Pexels

Кожен володар року, в залежності від стихії та кольору, має свої особливості:

Стихія Колір Особливість Дерево зелений духовність Вогонь червоний запальність Земля жовтий (золотий) флегматичність Метал білий обережність Вода чорний та блакитний творчість

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Тобто якщо Новий 2023 рік проходитиме під символом Чорного Водяного Кролика, отже, його особливість — у творчій натурі. А ось якби це був рік Зеленого Металевого Кролика, тоді в його особливостями були флегматичність і обережність.

Звичайно, багато в чому те, чи буде рік успішним, чи ні, залежить від самих людей. Але також потрібно звернути увагу, наскільки комфортною буде "вода" навколо вас. Тому астрологи радять у Новому 2023 році:

не кидатися у вир кохання з головою;

не входити в каламутну воду, тобто погоджуватися на сумнівні пропозиції;

не плисти бездумно за течією;

не перешкоджати надто активно тим подіям, у вирі яких опинилися.

Варто зазначити, що Новий рік 2023, символом якого буде Чорний Водяний Кролик, відрізнятиметься мінливістю та неоднозначністю. Але якщо ви навчитеся правильно використовувати всі особливості стихії та будете розуміти бажання володаря року, то зможете досягнути значного успіху в своїх починаннях.

Астрологи стверджують, що найбільш вдалим періодом в році Чорного Водяного Кролика буде зима. Успіх у справах супроводжуватиме як на початку Нового 2023 року (січень-лютий), так наприкінці (грудень 2023-го і навіть січень 2024 року).

Як залучити талан у своє життя 2023 року

Як залучити талан в своє життя 2023 року / Фото: pixabay.com

Щоб залучити талан, потрібно знати, що саме любить символ Нового року за східним календарем, а також які його щасливі місяці, дати й кольори.

Так, на думку астрологів, улюбленим кольором водяного кролика є ліловий, а тому він стане головним кольором майбутнього 2023 року. А притягуватимуть талан всі числа, які в своєму складі мають цифри 3, 4, 6. Щоб справи йшли вгору, починати їх краще в такі місяці: 1, 4, 8 і 11 місячні місяці (за китайським календарем).

На святковий стіл новорічної ночі обов'язково додайте різноманітну зелень, а ось від страв із символом Нового року 2023 (кролем чи зайцем) варто відмовитися.

Не забудьте приділити особливу увагу котам, які живуть у вашому домі чи просто по-сусідству. Адже у в'єтнамському календарі вони є символом року.

Основні характеристики людей, які народилися в рік Кролика (Кота)

Основні характеристики людей, які народилися в рік Кролика (Кота) / Фото: pixabay.com

Зазвичай люди, народжені в рік Кролика (Кота), відрізняються консервативним характером і сентиментальністю. Їхню прихильність можна завоювати лише любов'ю до всього традиційного, законослухняністю. А ось будь-які ризиковані проєкти їх насторожують.

Такі люди завжди переймаються тим, як до них ставляться інші. А найкраща професія для них - дипломати. Їм легко знаходити спільну мову з людьми, вирішувати складні проблеми за столом переговорів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.