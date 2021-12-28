Новий рік, 8 Березня, дні народження: які найулюбленіші свята в українських офісах

Новий рік, 8 Березня, дні народження: які найулюбленіші свята в українських офісах

Наразі майже немає організацій в яких не святкують хоч якісь свята.

Новорічно-різдвяний період нерозривно пов’язаний зі святкуваннями, подарунками та корпоративами. Українці адаптувалися та почали відходити від стресу, спричиненого пандемією COVID-19. Багато компаній вирішило нарешті повернутися до святкувань корпоративів та свят в офлайні, дотримуючись усіх правил безпеки та наявності відповідних документів у працівників.

Як показало дослідження кадрового порталу grc.ua, Новий рік є найбільш популярним святом в українських офісах. У 9 із 10 компаній з цього приводу планують організувати святкування. Крім цього, Новий рік — одне з найприємніших свят: кожен другий серед опитаних зазначив, що любить відзначати Новий рік разом із колегами.

grc.ua

Другим за популярністю серед співробітників є Міжнародний жіночий день, його святкує 60% опитаних. Натомість лише 22% опитаних цей день приємно відзначати в товаристві колег. Третім за популярністю серед свят є дні народження колег. Професійні свята відзначає лише кожен третій опитаний, і кожному другому приємно святкувати в колі колег. Найменш популярними святами, які святкують на робочому місці є День захисту дітей та Трійця.

Наразі майже немає організацій в яких не святкують хоч якісь свята. Лише в 3% опитаних вказало, що в їхніх компаніях не заведено відзначати свята.

grc.ua

Святкування свят в колі колег, завжди сприяло зміцненню командного духу та налагодження дружних відносин серед колег. Проте 13% опитаних взагалі не подобається святкувати свята в колі колег.

Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу grc.ua в грудні 2021 року. В опитування взяли участь 450 респондентів.

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