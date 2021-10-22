Новий рік наближається: українцям розповіли, чи буде сніг на зимові свята

Новий рік наближається: українцям розповіли, чи буде сніг на зимові свята

Синоптики прогнозують на Новий рік мороз до -15°С.

Погода на Новий рік буде морозною, місцями до -15°С, але на сніг очікувати не варто.

Про це на брифінгу заявила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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Наприкінці листопада - на початку грудня температура очікується на рівні до 5°С. У грудні буде переважно до - 2 до -3 градусів морозу.

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Але, водночас, на початку першого зимового місяця очікується навіть -10°С. Наступне різке похолодання слід очікувати ближче до Нового року.

"Зима почнеться після 20 листопада, а кінець зими буде в лютому і теж 20 числа", - сказала Мартазінова.

За її даними, протягом січня-лютого 2022 року очікуються дощі з мокрим снігом, мороз і похолодання. Утім, на сам Новий рік снігового покриву очікувати не варто.

"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням", - каже Мартазінова.

На початку січня, за прогнозом, в Україні теж очікується невелике похолодання, але все ж у всіх областях буде тепліше, аніж торік. Водночас вже січень буде зі снігом.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, у середині місяця очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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