Новий рік розпочнеться з дощу та потепління: прогноз погоди на 1 січня

Новий рік розпочнеться з дощу та потепління: прогноз погоди на 1 січня

У більшості регіонів дутиме сильний вітер.

1 січня до України прийде відлига. Температура буде плюсовою, йтиме дощ, місцями з мокрим снігом, дутиме сильний вітер.

Про це попереджає синоптикиня Наталія Діденко.

"Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплою погодою. У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та досягнуть Одещини. Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть. Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом. Фаза опадів матиме тонку грань - залежатиме від коливань температури повітря", - зазначила Наталія Діденко.

На більшій території України буде сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, 15 м/с.

Температура в новорічну ніч становитиме від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла, у східних, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде до 2-7 градусів морозу, а в західних регіонах - 2-5 градусів тепла.

Температура вдень 1 січня - 2-6 градусів тепла, на Заході та Півдні до 8 градусів вище нуля, в східних областях буде близько нуля.

У Києві в новорічну ніч йтиме дощ, удень 1 січня опади послабнуть. Температура вночі 2 градуси тепла, вдень до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Тим часом Український гідрометцентр попереджає про сніголавинну небезпеку в Карпатах у зв’язку з хуртовинами з переходом у мокрий сніг.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - ідеться в повідомленні.

Попередження про значну сніголавинну небезпеку (третій рівень):

31 грудня - 2 січня - в східній частині Закарпатської області, у середньогiр'ї Львівської області.

1 січня - у горах Івано-Франківської області.

Попередження про помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень):

31 грудня - у горах Івано-Франківської області.

31 грудня - 1 січня - у горах Чернівецької області.

31 грудня - 2 січня - на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Якою буде погода на святкових вихідних та як під час них розважатися

Читайте також: