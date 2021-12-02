Новий рік в Єгипті: ціна на відпочинок і які програми пропонують у готелях

Чи варто їхати до Єгипту на новорічні свята, яка там погода та який готель краще обрати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

До Нового року залишилось трохи менше місяця і багато українців починають активно готуватися до свят. Одне з головних питань – де ж провести новорічну ніч. В останні роки все більше людей віддає перевагу святкуванню Нового року за межами країни або поєднують новорічні свята з відпусткою та вирушають у теплі країни. Один із варіантів - уже улюблений українцями Єгипет. Летіти недалеко, літо цілий рік, море, сонце, all inclusive - самі переваги. Та чи насправді подорож до Єгипту в грудні гарна ідея - розібрався ТСН.ua.

Яка погода в Єгипті на Новий рік

Хоча Єгипет є країною цілорічного літа, після високого сезону, який триває в осінні місяці - вересні, жовтні і листопаді - у грудні стає трохи прохолодніше. Починають дути вітри, втім середня температура днем все одно складає близько +25 градусів. Море ще не встигає охолонути, його температура не опускається нижче +22 градусів. Тому відпочинок може скластися вдало і з засмагою. Тільки не забувайте сонцезахисний крем і окуляри. Водночас, варто пам'ятати, що ввечері і вночі в грудні температура може опускатися нижче 20 градусів, тож не варто нехтувати теплими речами та легкими куртками.

Де в Єгипті тепліше в грудні

Найтеплішим курортом в Єгипті на Новий рік є Шарм-ель-Шейх. Втім, краще обирати готелі, які розташовані в затишних бухтах, щоб уникнути вітрів.

planetofhotels.com

Які розваги є в Єгипті на Новорічну ніч

Населення Єгипту святкує Новий рік восени, проте для туристів все одно влаштовуються свята в традиційному європейськоми стилі з ялинками, Санта Клаусами та іншими новорічними атрибутами. Все це супроводжується святковою вечерею та розважальними концертами. Масштаби святкування залежать від готелю: дехто з них обмежується святковим столом, а дехто влаштовує масштабні шоу за участю артистів та зірок міжнародного рівня. Найчастіше святковий вечір оплачується додатково і є обов'язковим для новорічних турів. Також святкування Нового року можна провести в одному з численних нічних клубах або на дискотеці.

Як вибрати готель

Як вже було зазначено вище, краще зупинити свій вибір на безвітряних бухтах Червоного моря. Попри те, що головний сезон вітрів починається після новорічних свят, найтепліший відпочинок гарантований в тих місцях, які оточені невисокими горами. Вони утворюють сприятливий мікроклімат і відпочинок саме в Шарм-ель-Шейху може скластися більш вдало.Хоча курорти Хургади, де температура може відрізнятися лише на кілька градусів, пропонують більш низькі ціни в період новорічних свят. Головні критерії, за якими краще обирати готель:

Обирайте популярні готелі. Якість сервісу та різноманітність послуг в єгипетських готелях безпосередньо пов'язані з рівнем їхньої навантаженості. Чим більше туристів вони приймають, тим більше розваг можуть запропонувати. Якщо вам важливо відсвяткувати новорічні свята на якісному рівні "Все включено", варто обирати готелі, які зберігають взимку рівень обслуговування на відповідному рівні.

Якість сервісу та різноманітність послуг в єгипетських готелях безпосередньо пов'язані з рівнем їхньої навантаженості. Чим більше туристів вони приймають, тим більше розваг можуть запропонувати. Якщо вам важливо відсвяткувати новорічні свята на якісному рівні "Все включено", варто обирати готелі, які зберігають взимку рівень обслуговування на відповідному рівні. Звертайте увагу на розташування готелю. Одні готелі розташовані близько до дискотек, нічних клубів та району шопінгу, інші – на відстані від них. Тож тут вибір залежить від того, якому формату ви віддаєте перевагу: дискотекам та веселощам, або спокійному сімейному відпочинку.

Одні готелі розташовані близько до дискотек, нічних клубів та району шопінгу, інші – на відстані від них. Тож тут вибір залежить від того, якому формату ви віддаєте перевагу: дискотекам та веселощам, або спокійному сімейному відпочинку. Уважно почитайте відгуки про готель. Відгуки тих, хто вже провів свій відпочинок в конкретному готелі, допоможуть вам зорієнтуватися в перевагах та недоліках курорту та зробити правильний вибір.

pixabay.com

Ціни на путівки до Єгипту на Новий рік

Найприємніші ціни на тури до Єгипту на початку та середині грудня. Наприкінці місяця туристичний сезон відновлюється на пару тижнів, і після 24 грудня тури в хороші готелі розходяться за ціною чи не вдвічі дорожчою. У січні ситуація вирівнюється, і вже до середини місяця можна вирушити на відпочинок за адекватною вартістю. В середньому путівка на родину до Шарм-ель-Шейха у вдалий "безвітряний" готель може коштувати 35-40 тисяч гривень, до Хургади подорожувати трохи дешевше - 20-30 тис. гривень.

Чи потрібна віза для подорожі до Єгипту

Якщо ви подорожуєте до Шарм-ель-Шейха і не плануєте виїжджати за межі Синайського півострова, віза не потрібна. Якщо скажете в аеропорту "Only Sinai" - отримаєте таку позначку. Вона дозволяє безкоштовно перебувати на території Синаю, поїхати до Ізраїлю чи Йорданії. Віза діє 14 днів від моменту в'їзду. Проте, якщо ви вирушили до Хургади або плануєте відвідати екскурсії, наприклад, в Каїрі або Луксорі - просто в аеропорту зможете отримати візу, заплативши за неї 25 доларів.

Чи потрібен сертифікат вакцинації для подорожі до Єгипту

Для подорожі в Єгипет потрібен негативний результат ПЦР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття або Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, затверджене ВООЗ та Єгипетським управлінням з лікарських засобів, проти COVID-19 з чітким QR-кодом, в якому зазначено, що турист отримав подвійну дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до прибуття (Pfizer / AstraZeneca / Moderna / Sinopharm/Sinovac/Sputnik), або не менше 14 днів від моменту першої дози Johnson & Johnson.

Читайте також: