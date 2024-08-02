Новий російський дрон долетів до Києва: стало відомо, що у нього всередині 

Відповідні кадри із залишками ворожого безпілотника, який дістався Києва, вже розлетілися Мережею. Українські фахівці детально роздивилися всі елементи збитого БпЛА і зробили гучну заяву.

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Новий російський БПЛА

Максимально прості і дешеві. У Мережі з'явились кадри нового російського безпілотника "Гербера", який у ніч проти 1 серпня долетів до столиці. Фото ворожого дрона опублікував у себе в телеграм-каналі фахівець з РЕБ Сергій Бескрестнов на псевдо "Флеш". Він також описав усі складові безпілотника.

"Продовжуємо знаходити уламки "Гербер" після атаки минулої ночі. Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Усе максимально просте і дешеве. Від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки. Частина впала сама після закінчення палива."

Фахівець з РЕБ також написав про головне завдання цих російських дронів.

"Завдання такого виробу – витрачати ресурси нашого ППО"

Це вже не перший випадок, коли “Гербера” долітає до Київщини. Так, в ніч проти 20 липня ворог використав один новий дрон невстановленого типу. Безпілотник рухався на дуже низькій висоті у 20-30 метрів, заявили в Defense Express.

"Ворог для атаки по Україні використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. І саме з таким позначенням він і потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон."

Відмінність від "Шахеда"

Невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на наднизькій висоті, а це означає, що скоріш за все, мова йде про дрон-камікадзе. Також із власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона.

"З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю."

Тоді український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що новий російський безпілотник, який долетів до Києва, називається "Гербера".

"Це нова розробка, яку росіяни позиціонують, як молодшу серію «Гераней», напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання «Гербери», відрізнятимуться від «Гераней». Крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО"

"Гербери” літатимуть роєм?

Бескрестнов також припустив, що «Гербери» можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну.

За інформацією Defense Express, "Гербери" виготовляються з пінопласту й фанери, щоб здешевити їхню вартість. Усередині, окрім іншого обладнання, знайшли антени 3G і 4G, а також модем із сімкартою. Попередньо, вони розроблені в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. І попри це, ворог все ж таки вирішив ним похизуватись та показав відео, завдяки якому не лише стала відома назва нового БпЛА – "Гербера", а й кілька додаткових і доволі важливих деталей. Оригінальне відео розповсюджено російським підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються Shahed. І саме зображення цього іранського дрона, разом із радянським прапором, зображено на шевроні підрозділу. А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій.

"Гербера" може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе, або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.

Водночас саме ударна версія заслуговує додаткової уваги. Для наведення на ціль використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном. Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже свідчить про те, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат.

"Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита "Гербера" була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео."

Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість.

Вдарили по будинку російського опозиціонера

Однак навіть такі дрони з фанери і пінопласту є небезпечними. Ворог продовжить застосовувати їх, аби виснажити нашу ППО. Так само росіяни продовжать використовувати свої інші БпЛА. Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня ворожі безпілотники атакували Київщину. Ворожий дрон влучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. За словами Пономарьова, це був п’ятий замах на його життя. Політик отримав уламкові поранення.

"У мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм!"

Безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Будинок зруйновано. Опозиціонер зазнав поранень, але його життю нічого не загрожує. Також повідомляється, що під час попередньої нічної дронової атаки, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітали три дрони. Тоді ворожі цілі збила ППО і вони впали на відстані 50-100 м від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Сам Ілля Пономарьов в ефірі "Київ 24" він розповів, що відбувалося.

"Я був вдома. Я прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося, бо почув, що наближається цей "мопед" – Shahed 136. Він дуже характерно лунає, і це дуже гучно, і саме тому я прокинувся. Ну, а потім він прилетів і вибухнув просто перед вікном"

За словами Пономарьова, цей "шахед" не був збитий.

"Саме тому, що я прокинувся до того, як він прилетів, я тут можу стовідсотково сказати, що цей "шахед" не був збитий, бо по ньому ППО взагалі не працювала. І це через те, що коли він летів, уже був відбій повітряної тривоги, і ППО вже не працювала. Тому те, що він прилетів саме у ту точку, в яку він хотів прилетіти, це стовідсотково".

На думку Пономарьова, це була цілеспрямована атака. І загалом це п’ятий замах на його життя.

"Це цілеспрямовано. 31 липня до мене прилітали три дрони, і всі три були збиті"

Нагадаємо, за минулу та поточну добу протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів. Їх ліквідовано на південному та східному напрямках.

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