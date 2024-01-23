Новий штам коронавірусу: скільки і де саме людей вже захворіло в Україні

За січень в Україні зареєстрували випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають "Дженні". Відомо, що загалом 9 людей захворіли.

Про це повідомляє МОЗ України.

Новий штам вірусу виявили у таких областях:

Сумській (3);

Волинській області (2);

Черкаській області (2);

Рівненській (1);

Запорізькій (1).

Як зазначають фахівці, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблений імунітет. Так, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

"Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", – зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Примітно, що серед захворілих в Україні з 9 людей лише одна мала 2 щеплення проти COVID-19. Зважаючи на клінічні симптоми медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.

Також у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19 захищають і від нового субваріанту.

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