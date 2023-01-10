Новий штам коронавірусу, який може бути найзаразнішим з усіх: чи є він в Україні

Новий штам коронавірусу виявили у 29 країнах, але він може циркулювати в багатьох інших.

Світом розповсюджується новий штам коронавірусу ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року. Станом на початок січня в Україні цього підвиду COVID-штаму не виявлено.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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"Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань", - сказано у повідомленні МОЗ.

За оцінкою фахівців американського Центру з контролю та профілактики захворювань, цей підвид коронавірусу вже посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон". Серед усіх хворих 40% - це інфіковані ХВВ.1.5.

У ВООЗ поінформували, що новий штам коронавірусу вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші підваріанти, які циркулюють у світі.

Втім, у виданні Politico, посилаючись на заяву експертки ВООЗ по COVID-19 Марії Ван Керкхов, писали, що новий субштам є найбільш заразним з усіх, що виникли в результаті пандемії COVID-19 від моменту її початку. На думку вчених, цей підвид вірусу може викликати нову хвилю пандемії, яка ще влітку та на початку осені-2022 активно йшла на спад.

"Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи та північно-східній частині Сполучених Штатів, де XBB.1.5 швидко замінив інші циркулюючі підваріанти", — сказала Керкхов.

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