Новий скандал із мобілізацією в Дніпрі: у ТЦК прокоментували інцидент

Соцмережами шириться відео, на якому показано скандал, що спалахнув у Дніпрі між військовослужбовцями Збройних Сил України та громадянином у цивільному.

У Дніпровському ТЦК пояснили ситуацію.

Там зазначили, що на відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину.

"Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", - мовиться в повідомленні.

У ТЦК додали, що таким чином, випадкові громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП – по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

"Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу – це посадові особи, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану і перебувають під захистом закону", - додали в ТЦК.

Додамо, у Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилявся від мобілізації.

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