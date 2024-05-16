Новий скандал із ТЦК: люди у формі застосували перцевий балончик просто в громадському транспорті

В Одесі чоловіка "пакували" люди у формі просто в маршрутці.

Знову "лагідна мобілізація" від ТЦК. І знову Одеса. Чоловіка пакували люди у формі просто в громадському транспорті. Пасажирка все фільмувала на камеру телефона, який хотіли розбити представники ТЦК. А потім у хід пішов ще й перцевий балончик.

Всі подробиці кричущого інциденту розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Запшикали маршрутку перцевим балончиком

Запшикали маршрутку перцевим балончиком та погрожували. Такий вигляд має «лагідна» мобілізація від представників ТЦК в Одесі. Ранком 16 травня чоловіки у формі скрутили пасажира міської маршрутки на очах у жінок. За словами пасажирки, в салоні застосували перцевий балончик та висловлювалися до жінки з погрозами.

Після інциденту дівчина записала окреме відео, та розповіла, що боїться перебувати поруч із такими людьми у формі. За її словами, ймовірні представники ТЦК, використовували нецензурну лексику та хотіли розбити її телефон.

На скандал вже відреагували в обласному ТЦК та розпочали перевірку.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку."

Дуже схоже повідомлення на офіційній сторінці ТЦК в Одесі було напередодні. Без особливих подробиць, але з обіцянкою розібратися у ситуації та покарати винних. Нагадаю, що 14 травня країну облетіла гучна заява одеситки, що її жорстоко побив представник ТЦК. За словами дівчини, навіть поліція не реагувала на її крики. Вона стверджувала, що її побила людина у військовій формі милицею, мовляв, за те, що вона знімала момент, коли її товариша хотіли відвезти до ТЦК.

Згодом з’явилася реакція поліції, а пізніше заяву зробили навіть у Міністерстві оборони. Подробиці вас точно вразять. Правоохоронці запевняють, що дівчина має далеко не ангельский характер і вже була в полі зору поліції.

А дівчина через добу записала відео, де відповіла на звинувачення у брехні та показала пошкодження на тілі.

Слідство по цій справі триває і дуже хотілося б побачити результати. За будь-яких обставин — бити жінку НЕ МОЖНА. Сподіваємось, що правоохоронці поставлять всі крапки над "і". Є надія, що і у ТЦК не обмежаться сухими офіційними повідомленнями, а дійсно проведуть службові перевірки щодо жорстокого поводження своїх співробітників не тільки в Одесі, але й в інших містах України. Бо, на жаль, відео з "лагідною" мобілізацією ширяться мережею щодня.

Нагадаємо, раніше йшлося про кадровий голод через мобілізацію. Експерт ошелешив прогнозом транспортного апокаліпсису в Києві. А у "Київпастрансі" розповіли, як виходитимуть з кризи та шукають нові кадри.

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